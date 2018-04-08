В Польше задержали украинскую супружескую пару за серийное воровство у зажиточных поляков: фото

В Варшаве польская полиция задержала супругов из Украины, которые обворовывали квартиры своих работодателей.

Как сообщает Gazeta.pl, украинцы украли из четырех квартир драгоценности на общую сумму в более 100 тысяч злотых.

В полиции сообщили, что 37-летняя гражданка Украины забирала из домов, в которых работала уборщицей, бижутерию, драгоценности, деньги и столовое серебро. Затем ее муж сдавал награбленное в местные ломбарды. В результате спецоперации у супругов изъяли украденное имущество, которое они не успели реализовать.

В результате проверки стало известно, что украинка также нарушила миграционные правила нахождения в Польше. Теперь дело расследует пограничная служба страны, поскольку женщина подлежит депортации. Муж задержанной ранее привлекался к ответственности за нелегальный ввоз на территорию Польши табачных изделий, однако так и не заплатил штраф за правонарушение.

Отмечается, что воровством пара занималась в конце 2017 – в начале 2018 года.

Напомним, ранее в Варшаве в окружной суд поступил обвинительный акт против украинца и поляка, которых обвинили в торговле людьми. Речь идет о наборе украинцев и белорусов на рабскую работу в заведениях общественного питания.