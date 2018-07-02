Пользователи Facebook смогут отключить все уведомления одной кнопкой

Функция пока на стадии тестирования.

Facebook Reuters

В Facebook появится функция, с помощью которой пользователи смогут выключить все уведомления соцсети кнопкой "Не беспокоить".

Об этом сообщает Mashable со ссылкой на консультанта по цифровым медиа Мэтта Наварру.

Функция пока на стадии тестирования. Она позволит временно отключить любые уведомления из Facebook, нажав на специальную кнопку. У пользователя также будет возможность поставить таймер, по истечении времени которого уведомления снова будут доступны.

Кнопка "Не беспокоить" из-за неоднократных жалоб на "украденное" соцсетью время - теперь Facebook будет следить за тем, как долго люди пользуются сервисом, и предупреждать их о негативных последствиях интернет-зависимости.

Напомним, в апреле Марк Цукерберг явился на опрос в Конгресс и ответил на интересующие сенаторов вопросы после скандала с масштабной утечкой данных 87 миллионов пользователей соцсети.

Предполагается, что специализирующаяся на политическом консалтинге компания Cambridge Analytica собирала личные данные пользователей для манипуляции общественным мнением. Предположительно, информация могла быть использована в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и Брексита. Данные собирались с помощью стороннего приложения для опросов.

Также сообщалось, что Facebook на протяжении 10 лет передавал данные пользователей как минимум 60 производителям смартфонов. По информации NYT, соцсеть предоставила производителям гаджетов доступ к данным пользователей без их четкого согласия и делала это даже после того, как представители Facebook пообещали больше этого не делать.

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