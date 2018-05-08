Кремль объяснил, почему Путин отказался поздравить Порошенко с 9 Мая

Вместо президента Украины глава РФ адресовал свое поздравление украинскому народу.

Путин не поздравил Порошенко с Днем Победы. скриншот

Президент РФ Владимир Путин на сайте Кремля официально поздравил с наступающим Днем Победы украинский народ – но не лидера Украины Петра Порошенко.

Как сказано в сообщении, поздравление главы РФ адресовано "лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также гражданам Грузии и Украины".

Решение Путина прокомментировал журналистам и.о. пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что в России очень тепло относятся к братскому украинскому народу, и вы знаете о том, как в России относятся к тем, кто развязал братоубийственную и кровопролитную войну на юго-востоке Украины", — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Путин отреагировал на победу Пашиняна. Президент РФ выразил надежду на укрепление отношений между странами.

Ранее "Главред" уже писал о том, когда отмечается День Победы – 8 или 9 мая и в каких странах празднуют 9 мая.

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