Порошенко внес в Раду законопроект об Антикоррупционном суде

Законопроект определен Главой государства как неотложный.

Петр Порошенко. job-sbu.org

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона об Антикоррупционном суде.

Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

Сообщается, что проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционный суд" был внесен 22 декабря.

Также отмечается, что законопроект определен Главой государства как неотложный.

Кроме того, 22 декабря, эксперты представили Президенту проект закона об Антикоррупционном суде, который включает в себя лучшую международную практику в различных странах, экспертные рекомендации специалистов ОБСЕ и выводы Венецианской комиссии.

Ранее Порошенко заявил, что до 24 декабря внесет в Верховную Раду законопроект об Антикоррупционном суде.

Напомним, Порошенко направил спикеру парламента Андрею Парубию письмо с предложением принять предусмотренные регламентом Рады меры для отзыва законопроекта №6011 "Об антикоррупционных судах", а также как можно скорее поручить председателю профильного комитета создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. Позже парламент трижды безуспешно голосовал за отзыв проекта закона №6011.

В Венецианской комиссии считают, что единственным путем в борьбе с коррупцией на высоком уровне в Украине должно стать скорейшее создание высокого специализированного антикоррупционного суда, как это предусмотрено законом "О судоустройстве и статусе судей", судьи которого будут выбраны по прозрачной процедуре с участием международного сообщества.