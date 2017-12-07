Порошенко выдвинул Раде ультиматум по антикоррупционному суду

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от Верховной Рады до следующей недели принять законопроект о Высшем антикоррупционном суде, в противном случае он будет вынужден внести на рассмотрение народных депутатов свой вариант проекта закона.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Завтра уже месяц, как я обратился в Верховную Раду Украины с предложением по ускорению процесса создания Высшего антикоррупционного суда", — говорится в его сообщении.

По словам президента, это было продиктовано желанием создать максимально благоприятные условия для принятия соответствующего закона. Этот проект еще на стадии написания должен быть согласован между различными политическими силами.

"Мое предложение все еще в силе. Однако если до начала следующей недели я не увижу прогресса, в течение семи-десяти дней самостоятельно подготовлю и внесу соответствующий законопроект", - подчеркнул Порошенко.

Также глава государства попросил народных депутатов снять с повестки дня старый законопроект "Об антикоррупционных судах", как это рекомендовала Венецианская комиссия, и расчистить пространство для нового проекта.

Стоит отметить, ранее Порошенко направил спикеру Рады Андрею Парубию письмо с предложением принять предусмотренные регламентом ВР меры для отзыва законопроекта № 6011 "Об антикоррупционных судах", а также как можно скорее поручить председателю профильного комитета ВР создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

После чего парламент трижды голосовал за отзыв законопроекта "Об антикоррупционных судах" с повестки дня сессии, однако безуспешно.

В Венецианской комиссии считают, что единственным путем в борьбе с коррупцией на высоком уровне в Украине должно стать скорейшее создание высокого специализированного антикоррупционного суда, как это предусмотрено законом "О судоустройстве и статусе судей", судьи которого будут выбраны по прозрачной процедуре с участием международного сообщества.