Порошенко сказал, когда внесет в Раду законопроект об Антикоррупционном суде

Президент Петр Порошенко заявил, что на следующей неделе (18-24 декабря) внесет в Верховную Раду законопроект об Антикоррупционном суде.

Президент надеется, что парламент наконец разблокирует ситуацию с органом, отозвав проекты законов, которые являются неконституционными, сказал он, выступая на мероприятии по случаю начала работы нового Верховного суда.

"На следующей неделе я внесу указанный законопроект (об Антикоррупционном суде — Ред.) на рассмотрение Верховной Рады, если она разблокирует и даст возможность зарегистрировать", — отметил глава государства.

Ранее Петр Порошенко направил спикеру парламента Андрею Парубию письмо с предложением принять предусмотренные регламентом Рады меры для отзыва законопроекта №6011 "Об антикоррупционных судах", а также как можно скорее поручить председателю профильного комитета создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. Позже парламент трижды безуспешно голосовал за отзыв проекта закона №6011.

В Венецианской комиссии считают, что единственным путем в борьбе с коррупцией на высоком уровне в Украине должно стать скорейшее создание высокого специализированного антикоррупционного суда, как это предусмотрено законом "О судоустройстве и статусе судей", судьи которого будут выбраны по прозрачной процедуре с участием международного сообщества.