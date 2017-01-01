Премьер Венгрии считает политику ЕС в отношении России плохой

Евросоюз не понимает, что по отношению к РФ нужно показывать одновременно и силу, и готовность к сотрудничеству, утверждает Орбан.

По отношению к РФ нужно показывать и силу, и готовность к сотрудничеству, сказал премьер Венгрии mir24.net

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика Европейского союза по отношению к Российской Федерации плохая, поскольку она слишком односторонняя.

Евросоюз не понимает, что по отношению к РФ нужно демонстрировать одновременно и силу, и готовность к сотрудничеству, сказал он в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, пишет ТАСС.

"Европейская политика по отношению к России является плохой, потому что она слишком односторонняя. Венгрия имеет условное влияние, слово остается за крупными странами ЕС, которые непременно хотят санкций против РФ. Мы отказались от нашего вето (в контексте ограничительных мер — Ред.), чтобы сохранить сплоченность ЕС", — отметил чиновник.

Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выразил мнение, что нужно начать поэтапно отменять санкций Евросоюза против РФ при условии длительного перемирия на востоке Украины, идея об одномоментной их отмене при условии стопроцентного выполнения Минских соглашений является "оторванной от реальности".