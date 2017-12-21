Наказание за агрессию в Украине. Евросоюз снова продлил секторальные санкции против России

В четверг, 21 декабря, Совет Европейского союза снова продлил на полгода секторальные экономические санкции против Российской Федерации, введенные из-за агрессии в Украине.

Ограничительные меры будут действовать до 31 июля 2018 года, сообщили в пресс-служба Европейской службы внешних связей.

"Совет закрепил это решение посредством письменной процедуры и, в соответствии с правилами для всех подобных решений, единогласно", — отмечается в сообщении.

Ранее корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк писал, что лидеры стран-членов ЕС согласовали продление санкций против России. Президент Петр Порошенко назвал такое решение объединения государств "достойным ответом Москве".