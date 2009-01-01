Президент Франции Макрон возглавил список самых влиятельных людей в возрасте до 40 лет

Еще один политик, вошедший в первую десятку рейтинга — премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Эмманюэль Макрон Reuters

Французский президент Эмманюэль Макрон возглавил рейтинг самых влиятельных людей в мире, не достигших 40 лет.

Результаты ежегодного рейтинга были представлены журналом Fortune.

В ежегодный рейтинг Fortune вошли сорок наиболее успешных политиков, бизнесменов, спортсменов и представителей шоу-бизнеса, которым еще не исполнилось 40 лет.

На втором месте рейтинга оказался основатель Facebook Марк Цукерберг. Третье место заняли со-основатели китайской таксомоторной компании Didi Chuxing Ченг Вэй и Джин Лю. В прошлом году компания объявила о покупке китайского бизнеса Uber.

Еще один политик, вошедший в первую десятку рейтинга — премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Кроме того, в список наиболее успешных людей, не достигших 40-летнего возраста, вошли сооснователи компании Airbnb Брайан Чески, Натан Блехарчик и Джо Геббиа, тениссистка Серена Уильямс, сооснователи Lyft Джон Зиммер и Логан Грин.

Напомним, назван новый самый богатый человек в мире.