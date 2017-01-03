Пророссийский кандидат в президенты Франции: аннексия Крыма законна

Ле Пен не считает, что аннексия Крыма Россией была незаконной.

Марин Ле Пен. Reuters

Скандальный политик, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что аннексия Крыма Россией "не является незаконной".

Такое заявление она сделала в интервью телеканалу BFMTV, сообщает Le Figaro.

"Я абсолютно не считаю, что там была незаконная аннексия: был референдум, народ Крыма выразил желание присоединиться к России", — говорит Ле Пен.

Также она заговорила о необходимости установления "стратегических отношений" между Францией и РФ в контексте борьбы против террористов "Исламского государства".

Ранее сообщалсоь, что во Франции еще один пророссийский политик — бывший премьер-министр Франсуа Фийон — сенсационно одерживает уверенную победу в первом туре президентских праймериз у французских правых и центристов.

"Фийон — весьма пророссийский политик ... Марин Ле Пен рулит в общефранцузском масштабе ... апрель будет веселым", — писал политический эксперт Евгений Магда.