Puma анонсировала серию кроссовок с героями "Союзмультфильма"

Коллекция создана в честь 50-летия модели кроссовок Puma Suede.

Компания Puma в коллаборации с киностудией "Союзмультфильм" создали коллекцию спортивной обуви из двух моделей кроссовок Suede с изображением героев мультфильмов "Ну, Погоди!" и "Винни Пух".

Обувь появится в продаже 19 апреля, сообщают в киностудии на Facebook.

"У нас отличные новости! В продажу выходит коллекция кроссовок Puma с героями Союзмультфильма! Это первая в истории Puma коллаборация на российском рынке. Нам очень приятно, что именно Союзмультфильм начал сотрудничать с этим знаменитым брендом! Puma как и Союзмультфильм имеет свою большую историю и традиции. Подобные коллаборации для нас-обязательный шаг для развития лицензионного направления Союзмультфильма", - написала Юлиана Слащева.

Лимитированная коллекция будет создана в честь 50-летия культовой модели кроссовок Puma Suede.

На обуви будут изображены Заяц и Волка из "Ну, погоди!" и Винни-Пух и Пятачок.

На задниках будут присутствовать фразы из мультфильмов: "Заяц, Волк", "Неправильные пчелы" и "Неправильный мед".

Модель, посвященная "Ну, погоди!" будет представлена в синей замше, кроссовки с Винни Пухом выполнены в черных цветах.