Путин рассказал о новом разговоре с Трампом

Президент США выразил своему российскому коллеге соболезнования в связи с произошедшей накануне авиакатастрофой, сообщили в Кремле.

Владимир Путин сказал, что сегодня говорил с Дональдом Трампом Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в понедельник, 12 февраля, провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом.

Глава РФ рассказал о беседе в начале переговоров в столице страны Москве с президентом Палестины Махмудом Аббасом, пишет ТАСС.

"Только что у меня состоялся разговор по телефону с президентом Соединенных Штатов господином Трампом. Разумеется, мы говорили и о палестино-израильском урегулировании", — отметил лидер России.

На сайте Кремля говорится, что президент Штатов "выразил Путину соболезнования в связи с трагической авиакатастрофой, которая произошла накануне". "В ходе телефонного разговора главы двух государств также обсудили некоторые аспекты ближневосточного урегулирования", — отмечается в сообщении.

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп встречались в немецком Гамбурге 7 июля 2017 года в рамках саммита лидеров стран "Большой двадцатки", переговоры шли почти 2,5 часа. Американский президент писал, что дважды настойчиво надавил на российского коллегу.