Путин рассказал, при каких условиях Россия вернет Крым Украине

Президент РФ разоткровенничался в разговоре с журналистами.

Рисунок на стене в Крыму "УП"

Российский президент Владимир Путин в интервью австрийским тележурналистам с канала ORF ответил на прямой вопрос о том, при каких условиях РФ возвратит полуостров Крым украинской стороне.

"Нет таких условий и быть не может", — заявил он. Полный текст интервью был опубликован на официальном интернет-портале Кремля.

Путин также объяснил австрийским тележурналистам, почему он сперва говорил о том, что на Украине отсутствуют российские войска, а затем, через длительный отрезок времени все же признал их наличие.

"Когда на Украине произошел антиконституционный вооруженный переворот, захват власти с помощью силы, наша армия находилась в Крыму на законных основаниях, по договору там находилась наша военная база. Первое, что мы сделали, — мы увеличили свой контингент для охраны наших Вооруженных Сил там, наших военных объектов, на которые, мы видели, уже готовятся различные покушения и посягательства. Вот с чего все началось. Я уверенно вам говорил, что кроме этого там никого не было, но там были наши Вооруженные Силы по договору", − резюмировал президент РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия впервые проиграла суд в Гааге о компенсации убытков в аннексированном Крыму.

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