Пять причин, почему Россия все равно заплатит за Крым

Виталий Портников

Публицист, журналист

13 мая 2018, 08:37

Крым придётся отдать, а по долгам - заплатить. Как бы фантастично это не звучало для адептов российского руководства.

Путину придется вернуть Крым

Российские пропагандисты пытаются ответить на решение Постоянного третейского суда в Гааге по иску украинских компаний к России напоминанием о том, как удалось торпедировать другое решение этого же суда - по иску акционеров ЮКОСа.

Тогда Постоянный третейский суд постановил взыскать в пользу акционеров сумму в 50 миллиардов долларов. Россия - как и в случае с украинским иском по Крыму - не признавала права суда принимать это решение и обратилась с иском в Окружной суд Гааги. И суд согласился с ее доводами, после чего взыскание денег в пользу акционеров ЮКОСа значительно осложнилось. В случае с Крымом вполне может быть применена та же самая схема.

Но соглашаться с этими доводами я бы не спешил. Во-первых, история с ЮКОСом тоже еще далеко не завершена. Во-вторых, никто не сказал, что Окружной суд в Гааге в случае с Крымом примет то же решение, что и в случае с ЮКОСом. В-третьих, даже если такое решение будет принято, история далеко не завершится. В-четвёртых, это только первое такое решение по первому из исков. И, в-пятых, Крым - не ЮКОС.

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Потому что в случае с уничтожением российскими властями ЮКОСа речь шла о нарушении прав частной собственности. А в случае с Крымом и ущербом украинских компаний речь идёт еще и об очевидном нарушении международного права. Очевидном для всех, даже для тех на Западе, кто хотел бы закрыть глаза на преступления Кремля.

Ущерб, нанесённый украинским компаниям, воровство украинской государственной собственности и прочие экономические последствия аннексии - прямое следствие оккупации полуострова и политического решения Кремля. Тактика затягивания судебных решений, апелляции и перенос слушаний - это хорошая и оправданная тактика, когда речь идёт о банальных хозяйственных делах, которые касаются интересов граждан и компаний. Но с международным правом такая тактика не работает.

Именно поэтому России рано или поздно придётся осознать одну очень простую вещь: после аннексии она превратилась в государство с непризнанными границами. И это государство уязвимо для международных судов. И будет уязвимо, пока вопрос его границ не будет разрешён. Пока Россия не вернётся к международно признанным границам.

А это означает - Крым придётся отдать, а по долгам - заплатить. Как бы фантастично это не звучало для адептов российского руководства.

Я бы мог успокоить их словами о том, что если Россия распадётся - а ведь такой вариант в ее политическом развитии никто не исключает - то платить будет некому. Но это неправда. По долгам большевиков, которые тоже украли собственность иностранных вкладчиков банков Российской империи, платила Российская Федерация. Уже после распада Советского Союза - то есть после того, как бывшая империя в ее территориальной целостности перестала существовать.

Поэтому Украине рано или поздно заплатит если не Россия, то то, что от России останется. И это - самый простой вывод из решения суда в Гааге.

Виталий Портников, журналист для Espreso

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