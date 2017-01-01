Rheinische Post: Меркель - последний защитник украинского Крыма

Политики и известные публичные люди Германии все громче требуют перезагрузки немецко-российских отношений, но канцлер Германии принципиальна в вопросе аннексии полуострова, пишет Rheinische Post. "Главред" предлагает полный перевод статьи.

Когда бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек в 2015 году хотел "провести задним числомв международное право", канцлеру Ангеле Меркель было легко противостоять малому количеству симпатизантов Путина, призывавших прекратить санкции против России.

Но спустя три года этот подход рушится на части в нынешней германской политике. Премьер-министры восточных стран расходятся по всем вопросам в столкновениях с лидером Христианско-демократического союза Германии, а призывы к перезапуску немецко-российских отношений теперь звучат из уст далеких от политики людей, таких как актер и режиссер Тиль Швайгер или президент футбольного клуба "Бавария" Ули Хёнесс, пишет Rheinische Post.

На встрече в Стендехаусе, в Дюссельдорфе, Хёнесс заявил, что "не придерживается мнения, что в произошедшей с Крымом истории виноваты только русские". И чтобы убедиться, что все поняли его слова правильно, он добавил: "Если бы [к вам] НАТО подбиралось все ближе и ближе, мне хочется узнать, как бы реагировали вы".

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По крайней мере, когда идет речь о крымском вопросе, все еще реагирует Ангела Меркель. "Санкции не являются самоцелью, - говорит спикер канцлера Ульрике Деммер. – Они являются реакцией, с одной стороны, на незаконную аннексию полуострова Крым, который принадлежит Украине, с другой стороны, на дестабилизацию Россией востока Украины сепаратистскими силами, которые поддерживаются Москвой. Поэтому введенные ЕС санкционные меры будут оставаться до тех пор, пока остаются причины, по которым они были введены".

Логика Меркель очевидна: президент России Владимир Путин захватил Крым в 2014 году и присоединил его, а затем напал на восточную Украину. Запад этого принять не может. Таким образом, Запад не изменит свою позицию до тех пор, пока Путин все не исправит.

Меркель принимает Крым близко к сердцу

Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер действовал во время самой напряженной точки предвыборной кампании, словно был в тупике. Он предложил рассматривать крымскую аннексию как "условно-постоянную" и "придумать краткую форму" для конфликта, чтобы выйти за пределы старых терминов - не только в том случае, если минские соглашения будут реализованы по всем пунктам, даже постепенное выполнение может вести к сближению. Скорее, следует также оценивать и "позитивные промежуточные шаги". Такой подход привел к тому, что в 70-х годах миролюбивая политика сближения вытеснила санкции.

Меркель, вероятно, последний политик, который игнорирует прагматические решения. Она давно отказалась от намерения регулировать послевоенный порядок Сирии без участия режима Асада. Поскольку после российской интервенции в Сирии Асад значительно усилил свои позиции. В любом случае, гражданская война без конца будет что с Асадом на посту, что без него.

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В вопросе же Крыма точка зрения Меркель менее гибкая. Вскоре после того, как Линднер представил свои идеи, она дала ему отповедь: "Когда я слышу, что мы должны просто согласиться с российской аннексией Крыма, я думаю - как бы вы отреагировали, если, примеряя ваш девиз, Германия бы осталась разделенной?".

Становится очевидным, что если Сирия – это мировая политика, то Крым Меркель воспринимает близко к сердцу. Все поколение ГДР имеет внутреннюю убежденность в том, чтобы после падения "железного занавеса" в Европе нельзя больше не допустить ситуации, когда верховенство права будет заменено верховенством силы. Хельсинский Заключительный акт был подписан в 1975 году, в соответствии с ним все стороны обязались соблюдать стандарты сотрудничества и права человека. Однако на Востоке понимание, что правильно, а что нет, осталось пониманием, но не воплощением.

ЧМ по футболу дает шанс сближения

Вторжение Путина в Крым и Восточную Украину поразительно связано с его стремлением отвлечения от нынешней российской немощи, что перекликается со старой советской властью. Так что вопроса об отступлении для Меркель быть не может. Она справедливо отмечает, что бывшие московские государства-сателлиты добровольно развернулись в сторону Запада, решив стать членами ЕС и НАТО. На этом фоне Хёнесс рассуждает о "Крыме о ошейнике", как сформулировал Bild, про продвижение злого НАТО. Словно Украина может обладать правами суверенного государства только в том случае, если суверенитет предоставляется Россией. С другой стороны, Хёнесс не одинок: 95% немцев считают либо важным, либо даже очень важным, чтобы Россия и Евросоюз политически ладили между собой.

К тому же, ситуация к этому располагает. Членство Украины в НАТО уже невозможно, потому что Путин на долгое время создал в регионе неразрешенный территориальный конфликт. Следовательно, с учетом этого действительно можно было бы прийти – не отказываясь от фундаментальных принципов - к новой схеме отношений. А побуждения Путина нарушать международное право из-за военной слабости Украины должно привести к последствиям: НАТО должно увеличить свое влияние в странах Балтии чтобы дать понять, что эти три независимых государства на особом счету, а решение как с Крымом тут недопустимо.

Кроме того, теперь открывается окно возможностей. Крымский маневр Путина 2014 года испортил Олимпийские игры в Сочи. Теперь ему нужен блестяще проведенный чемпионат мира. Это, вероятно, должно иметь для него и некоторую политическую ценность.

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