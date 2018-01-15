The National Interest: Россия имеет историческое право на Крым

По мнению Голдстайна, Россия никогда не перестанет считать Крым своей территорией, а потому США стоит пересмотреть свою политику исходя из этого факта и начать строить отношения с Москвой, исходя из реалий.

Статья была опубликована в журнале The National Interest. "Главред" публикует полный перевод этого "тревожного звоночка" для Украины.

"От Сибири до Крыма: Месть истории в американо-российских отношениях"

Прогуливаясь по пещерообразным и хорошо оборудованным залам тщательно отреставрированного Центрального военно-морского музея России, расположенного рядом с рекой Нева в Санкт-Петербурге, можно найти множество интересных артефактов, в том числе небольшой ялик, в котором Петр Великий научился плавать более трех столетий назад. Среди многочисленных, с гордостью демонстрирующихся захваченных боевых штандартов Швеции, Турции и Германии, некоторые из экспансивных картин маслом застали меня врасплох. Например, картина, изображающая русский флот на якоре у Кодьяка на Аляске в середине восемнадцатого века. Другая показывает, что 31 июля 1919 года торпедой была убита первая жертва советской подлодки. В этот день британский эсминец HMS Vittoria был потоплен большевистской подводной лодкой "Пантера" под командованием Александра Бахтина. Я, разумеется, знал, что в 1918-22 годах силы союзников вмешивались в гражданскую войну в России, но не знал, что вмешательство вызывало столь смертоносные инциденты.

Я отчетливо вспомнил об этом факте в декабре 2017 года во время визита во Владивосток, когда совершенно случайно мне попалась на глаза статья на целую полосу местной газеты "Конкурент" под следующим заголовком: "Зверства Американских Захватчиков в Приморье". Внимательное прочтение достаточно подробной статьи на русском предполагает, что утверждения являются серьезными. Попробуем с этой серией публикаций "медвежьей пещеры" попытаться получить представление о русском сознании или weltanschauung, мировоззрении.

Она не только раскрывает множество историй, давно забытых в США, но также свидетельствует о новом и опасном климате холодной войны, который стремительно опережает американо-российские отношения, которые всего десять лет назад можно было бы считать дружественными или, по крайней мере, прагматичными. Однако тщательное изучение российской истории и американо-российских отношений, в частности, могло бы помочь разрядить это опаснейшее соперничество, даже если обычные СМИ (в обеих странах, судя по всему) ежедневно будоражат кипящий котел соперничества.

Российское восприятие давних событий

Чем более 7000 "крепышей" делали в Сибири в конце первой мировой войны? Чтобы рассказать долгую и сложную историю, подробно изученную такими светилами, как Джордж Кеннан, в кратком варианте, вмешательство целого ряда союзных держав было не просто антибольшевистским, но с самого начала было задумано как военная операция, которая помешала бы получить Германии доступ к ресурсам России, особенно к поставкам и материалам от союзников. Это объясняет акцент на крупных портах, включая и Мурманск, и Владивосток. Дополнительной причудливой складкой в в этой истории является побочный сюжет о большой группе чешских солдат, оказавшихся в ловушке Гражданской войны в России и пытающихся "убежать" на восток, дабы вновь вступить в бой с союзниками. Но детализированный англоязычный отчет миссии США о Дальнем Востоке говорит о том, что эти операции простирались далеко за пределы Владивостока, доходя, например, до Хабаровска, а американские войска участвовали в довольно обширных боях. Самым кровавым днем стало 25 июня 1919 года, когда 25 американских солдат были убиты во время атаки партизанских отрядов на лагерь около села Романовка в двадцати милях к северо-востоку от Владивостока.

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Но нас интересует именно российское восприятие этих событий и то, как они резонируют сегодня. Подчеркнув довольно антиамериканский настрой, автор вначале спрашивает: "куда они свой нос не совали, оставив недобрую память о себе?" и сокрушается, что "...большинство нашей молодежи, воспитанной американскими боевиками и вскормленной гамбургерами с кока-колой, не имеет даже толику понимания [этой истории]". По словам автора, все доказательства доступны в местных газетах и ​​в архивах. Приводятся многочисленные примеры зверств. Четырех человек, обвиненных в партизанской деятельности предположительно похоронили заживо. Тело жены партизана искололи штыками и утопили в помойной яме. Автор утверждает, что его собственный отец был взят в заложники союзными войсками из города Харитоновка. Его вернули домой живым, но в окровавленном состоянии. Говорят, что он умер через несколько дней после того, как спросил: "За что меня замучили?". Также рассказывается о молодых людях из Владивостока, которых из-за обвинений в партизанской деятельности "подвергали пыткам в течение нескольких дней, выбивали зубы и отрезали языки".

Автор признает, что американцы не были одинокими в совершении подобных зверств, отмечая, что японцы едва ли в этом уступали. Два города были уничтожены японскими солдатами в январе и феврале 1919. Согласно японскому репортеру, многие жители сгорели в своих домах. Дополняя местные газеты, автор объясняет, что фотографии этих ужасов можно найти в музейных архивах во Владивостоке. "Правда в том, что политики сегодня не хотят вспоминать [эти события] (а многие о них не знают вовсе)", - с прискорбием отмечает автор.

Крымская война – сдерживание российской агрессии

Я не историк и сейчас не собираюсь расчесывать раны, полученные век назад. Более того, я должен отметить, что русские, с которыми я встречался во Владивостоке не могли бы быть еще более дружелюбными и гостеприимными по отношению к нашей американской делегации. И это сделало статью еще более раздражающей после ее прочтения. Есть ли в описываемых случаях истина или это просто все советская пропаганда не совсем ясно. Учитывая трудности в борьбе с повстанцами, отсутствие освещения в СМИ ("эффект CNN") в те времена, а также другие зверства, которые происходили в Азиатско-Тихоокеанском регионе за несколько лет до того, высказанное в статье не может быть попросту отброшено. Фактически, наблюдая за иракскими и афганскими интервенциями, возникает соблазн сделать вывод, что вашингтонское внешнеполитическое ведомство мало чему научилось за последнее столетие. Но, разумеется, эти истории также служат националистической и пропагандистской повестке дня Москвы. Россия может иметь столько же американофобов, сколько сегодня в Америке русофобов. Если вы читаете New York Times или Washington Post на регулярной основе, вы знакомы с концепцией, что соперничество между газетами способствует их продажам. Но даже редакции этих свирепо русофобских газет должны были бы признать, что взлом почтовых серверов или купленная реклама в Facebook по сравнению с утверждениями о пытках и убийствах гражданских лиц находятся в довольно разных весовых категориях, даже если эти инциденты происходили какое-то время назад.

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Еще более "мрачная" история американо-российских отношений гораздо более актуальна для стратегических пилигримов, которые сталкивают нас сегодня. В течение 1854-56 годов 250 тысяч русских погибли, сражаясь против объединенных сил Франции, Великобритании и Турции с целью удержания Крыма в составе Российской Империи. Это был первое для России, подобное Геттисбергскому сражению кровопролитие в Крыму. Граф Лев Толстой, как многие читатели наверняка знают, был в Севастополе, чтобы потом описать бойню. Второй "момент Геттисберга" для русских по Крыму наступил во время Второй Мировой войны, когда решимость советских защитников Севастопольской крепости вынудила нацистов отправить туда крупные силы, где они были значительно потрепаны незадолго до решающей битвы под Сталинградом. Если бы Красная Армия не продержалась, трагическим концом могла бы быть победа Гитлера во Второй мировой войне.

В конце концов, этот ужасный конфликт, поэтизировавший легенду об атаке Легкой Бригады (героическая, но катастрофическая по последствиям атака британской кавалерии под командованием лорда Кардигана на позиции русской армии во время Балаклавского сражения 25 октября 1854 года в ходе Крымской войны – ред.) и таких фигурах, как Флоренс Найтингейл (сестра милосердия и общественная деятельница Великобритании, в период Крымской войны ухаживавшая за ранеными, в результате чего смертность в лазаретах снизилась с 42 процентов до 2,2 – ред.), был затеян Лондоном и Парижем с теми же целями, что и у НАТО несколько последних десятилетий: сдержать предполагаемую "российскую агрессию". В своей блестящей книге 2010 года о Крымской войне автор Орландо Файджес объясняет эволюцию стратегии в Лондоне за десятилетия до этой неудачной войны: "... фантомная угроза России вошла в политический дискурс Британии как реальность. Идея о том, что у России есть план господства на Ближнем Востоке и, возможно, захват Британской империи, стала появляться с регулярностью в брошюрах, которые в свою очередь позже были приведены в качестве объективных доказательств русофобскими пропагандистами в 1830-х и 1840-х годах". Хм ... звучит слишком знакомо.

У Европы есть более насущные проблемы

Как бы там ни было, наиболее интересно проследить за тем, как в Америке освещалась эпическая война России против Великобритании и Франции за контроль над Крымом. Здесь Файджеса стоит цитировать подробно:

"Общественное мнение США было в основном пророссийским на протяжении Крымской войны... Была массовая симпатия к русским в их неравной схватке с Англией, старым империалистическим врагом, так как же страх, что, если Британия одолеет Россию, это станет поводом для нового вмешательства в дела США. Между русскими и американцами были подписаны коммерческие сделки. Военная делегация США (включая Джорджа Маклеллана) прибыла в Россию чтобы помогать советами армии. Американские граждане отправляли оружие и амуницию в Россию. Американские добровольцы отправлялись в Крым чтобы сражаться на стороне России или служить в инженерных войсках. Доктора США присоединялись к медицинскому штабу Русской армии".

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Вышеупомянутая давняя склонность США считать Крым собственностью России ясно указывает на курьезность их сегодняшней политики в Евразии и других частях мира, основанной на попытках оспорить претензии Москвы на пропитанный кровью полуостров в Черном море. Не имеет значения, что все знают, что советским первым секретарем Никитой Хрущевым в 1954 году Крым был передан в состав Украинской СССР. Это был во многом бессмысленный шаг, последствий которого Хрущев предвидеть не мог. Можно также напомнить, что Россия впервые получила Крым в том же 1783 году, который положил конец американской революции. Грубо говоря, русские контролируют Крым давным-давно и вряд ли захотят отказаться от него, так что давайте не питать бесплодных надежд и не основывать свою стратегию на антиисторических, неолиберальных предпосылках.

У европейских специалистов в области безопасности есть гораздо более насущные проблемы, которые необходимо решать, в первую очередь кризис беженцев и терроризм. Более глубокое знание истории могло бы помочь американским законодателям проводить более ответственную политику, которая могла бы остановить "свободное падение" в американо-российских отношениях, которые сегодня угрожают Украине, Европе и всему миру.