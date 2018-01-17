Лучший выход для Путина - просто вернуть Крым

Виталий Портников

Публицист, журналист

17 января 2018, 16:53

Кремль играет в миротворца – как маленький ребенок, убежденный, что стоит ему закрыть глаза, как весь окружающий мир погрузится в спасительную тьму.

Возвращением Крыма Путин может завершить президентство в восстанавливающейся стране

Казалось бы, после "щедрого" предложения Владимира Путина о возвращении Украине украденной оккупантами в Крыму военной техники, Кремль должен просто благосклонно ожидать, когда украинское руководство сообщит о своей готовности принять дар "выдающегося миротворца". Однако реакция путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, подчеркнувшего, что в Москве пока что не дождались "субстантивной" реакции из Киева, демонстрирует, что в возвращении кораблей заинтересованы именно в Кремле. Но почему? А потому, что накануне президентских выборов в России Путин и его окружение, кажется, сконструировали для себя новую реальность.

Если попытаться описать эту реальность одним предложением, то оно будет звучать приблизительно так: нужно все изменить, ничего не меняя. Проще говоря, Путин, похоже, не собирается уходить с оккупированных им территорий Донбасса и Крыма. Но вместе с тем он хочет, чтобы Запад отменил или хотя бы облегчил санкции, которые начинают уже не только сказываться на состоянии российской экономики, но и бить по непосредственным интересам путинского окружения.

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Как этого добиться, не знает никто. И сам Путин, вероятно, тоже не знает. Вот и начинают придумываться ходы, которые должны, по мнению российского президента, продемонстрировать его "миротворчество", но вместе с тем не заронить у путинского электората сомнений, что вождь силен, уверен в себе и ни в чем не уступит ни украинцам, ни Западу.

Почему бы в этой связи не рассказать о миротворцах – раз обстрелы на Донбассе все равно продолжаются, и ни одна международная организация не пойдет на отправку в зону конфликта своего континента? Почему не предложить Украине забрать украденные корабли – раз самой России они все равно не нужны, зато станут символом украинского признания российского суверенитета над Крымом? Почему не поговорить об улучшении отношений с Украиной – если это "улучшение" воспринимается в Кремле как капитуляция, как признание российского суверенитета в Крыму и российского контроля на Донбассе? Вот Кремль и играет в миротворца – как маленький ребенок, убежденный, что стоит ему закрыть глаза, как весь окружающий мир погрузится в спасительную тьму и настоящего смысла его поступков никто никогда не увидит.

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Но реальность отличается от воображения Путина хотя бы тем, что существует. Украинская реакция на предложение о возврате кораблей – и политиков, и общественного мнения – не оставляет сомнений в том, что "крымский спектакль" не удался и выступать в роли щедрого дарителя чужого имущества Путин не будет. Российскому президенту был предложен простой вариант: корабли должны быть возвращены вместе с украденной территорией. На самом деле, по-моему, это – самый лучший выход. И для самого Путина, который получит возможность завершить президентство не в разваливающейся, а в восстанавливающейся стране. И для населения России, которому будет предоставлена возможность возвращения из средневековья в цивилизованный мир. И для населения Крыма, которое перестанет жить в условиях аннексии, санкций и самоуправства оккупационного режима.

Но выглядит так, что Путин – впрочем, как и сторонники российского правителя – конечно же, не хочет признавать, что помимо грубой силы и логики чекистских спецопераций существует элементарный здравый смысл. Именно этот здравый смысл – а не авантюры политиков и маневры армий – и определяет судьбы народов и государств. Лучше Путину не корабли возвращать. Лучше вернуть Крым.

Виталий Портников, журналист для Крым.Реалии

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Крым аннексия Виталий Портников корабли
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