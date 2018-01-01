"Родители не могут найти целый класс школьников": новые данные по пожару в Кемерово. Видео

Площадь пожара в торговом центре "Зимняя вишня" составляет уже 1 500 кв. м.

При пожаре в кемеровском ТЦ погибли три ребенка и женщина. 5 канал

Во времяпогибли три ребенка и одна женщина, заявили в региональном управлении Следственного комитета.

Кроме того, в больницах находятся 20 пострадавших, среди которых дети, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что при пожаре погибли четверо детей. Эта информация не была официально подтверждена.

Как сообщает питерский "5 канал" в своем Twitter, родители не могут найти целый класс школьников, которые отправились накануне отдыхать в "Зимнюю вишню".

Площадь пожара в торговом центре "Зимняя вишня" составляет уже 1 500 кв. м. Над городом валит черный дым.

В горящем ТЦ в Кемерово родители не могут найти целый класс школьников#Кемерово #Пожар pic.twitter.com/19z5U5KeOz — Пятый канал Новости (@5tv) 25 марта 2018 г.

Напомним, в венгерском торговом центре на Закарпатье 20 марта произошел пожар. Огонь охватил 1000 квадратных метров здания.

Ранее в Минобороны рассказали, кто ответил за смертельный пожар на полигоне "Широкий лан". Из-за трагедии на полигоне было проведено расследование.