В Минобороны рассказали, кто ответил за смертельный пожар на полигоне "Широкий лан"

За пожар на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области, в результате которого погиб военный и еще семеро получили ожоги, привлекли к ответственности ряда должностных лиц, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"Сообщаем, что по итогам назначенного и проведенного расследования относительно ситуации, которая сложилась в центре подготовки воинских частей и подразделений на полигоне "Широкий лан", решением Министра обороны Украины привлечены к ответственности ряд должностных лиц", — рассказал Гуцуляк.

Напомним, ранее в Сети показали ужасные условия военных на полигоне "Широкий лан". Армейские палатки на полигоне затоплены водой, а территория вокруг представляет собой жидкую грязь.