Путин считает "присоединение" Крыма к РФ — величайшим историческим достижением.

Дюмин – вратарь хоккейной команды Владимира Путина uznayvse.ru

Российский политолог Станислав Белковский считает, что следующий президентский срок Владимира Путина в России формально будет последним.

"Я думаю, что, поскольку Путин формалист, он легист – он строго следует законодательству, — то да, он будет формально последним", — отметил он в эфире "Эхо Москвы".

По его словам, среди приоритетных кандидатов на замену Путину называются действующий премьер Дмитрий Медведев, а также губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бывший доверенный руководитель президента, а также командующий силами специальных операций, которые осуществили аннексию Крыма.

"Среди приоритетных кандидатов называются: Дмитрий Анатольевич Медведев, как ни странно, и Алексей — не помню, как его по отчеству — губернатор Тульской области, бывший доверенный руководитель Владимира Владимировича, а также командующий силами специальных операций, которые осуществили аннексию Крыма успешно, что в глазах Путина является большой заслугой, ибо "присоединение" Крыма к России — это его величайшее историческое достижение, второе по значимости для него после умиротворения Чечни", — говорит Белковский.

В 2015 году Алексею Дюмину присвоили чин генерал-лейтенанта. uznayvse.ru

При этом, отметил политолог, все будет зависеть еще от состояния здоровья Путина.

"Путин не стратег, а тактик по психотипу, по способу мышления, поэтому говорить о том, кто будет кандидатом в президента даже в этом году, преждевременно, а что же уж говорить в исторической перспективе — там… 7 лет", — отметил Белковский.

Также он предполагает, что Путин может не пойти в президенты на выборах в 2018 году.

Напомним, политолог Виктор Небоженко ранее отмечал, что президентские выборы 2018 году мало что изменят в России, поскольку к власти в четвертый раз придет либо сам Путин, либо его последователь.

фото: uznayvse.ru