Российский политолог рассказал, что Конгресс не простит Трампу

Республиканец ведет себя, как российский агент, считает Пионтковский.
Об этом российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал Обозревателю.
По словам аналитика, "в таком откровенном проявлении себя как российского агента, надолго он в Белом доме не задержится".
"Есть ст. 25 конституции США, согласно с которой члены кабинета могут принять решение о недееспособности президента", — добавил собеседник издания.
Ранее эксперты объяснили "Главреду", чем опасна для Украины идея Дональда Трампа снять с России санкции, если она согласится сократить ядерное вооружение. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.