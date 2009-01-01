Республиканец ведет себя, как российский агент, считает Пионтковский.

Дональд Трамп Reuters

Конгресс США не простит избранному президентом страны республиканцуоткровенную продажу интересов Америки и Запада главе РФ

Об этом российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал Обозревателю.

По словам аналитика, "в таком откровенном проявлении себя как российского агента, надолго он в Белом доме не задержится".

"Есть ст. 25 конституции США, согласно с которой члены кабинета могут принять решение о недееспособности президента", — добавил собеседник издания.

Ранее эксперты объяснили "Главреду", чем опасна для Украины идея Дональда Трампа снять с России санкции, если она согласится сократить ядерное вооружение. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.