Российский политолог рассказал, когда произойдет обострение протестов по всей РФ

Соловей отметил, что сейчас в РФ происходит начальная фаза политического кризиса.

Reuters

Российский политолог заявил, что уже осенью Россию ожидает значительное и долговременное обострение протестных настроений.

Такое мнение профессор МГИМО Валерий Соловей высказал в интервью российскому ресурсу Znak, пишет РБК-Украина.

"Я предполагаю, что осенью протест обострится, и это обострение окажется долговременным. Соответственно, выборы президента, независимо от того, пойдет на них Путин или нет, могут проходить в атмосфере политического кризиса, что повлияет не только на ход выборов, но и на их исход. Не стоит также забывать, что выборы — это лишь часть политического процесса, и что кроме них существуют иные способы решения политических кризисов и прихода к власти", — заявил Соловей.

Он отметил, что сейчас в РФ происходит начальная фаза политического кризиса, который может продлиться несколько лет. "Я расцениваю то, что происходит в России, как начальную фазу политического кризиса. Он продлится пару-тройку лет и может привести к самым серьезным политическим переменам в стране", — сказал Соловей.

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