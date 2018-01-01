Российский политолог рассказала, каким может быть преемник Путина

Россияне всегда ищут нового спасителя, подчеркнула Шевцова.

Преемник Владимира Путина может быть еще более склонен к авантюрам, считает эксперт Reuters

Российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова заявила, что в РФ поиск преемников любого лидера не прекращается.

Есть риск, что преемник президента России Владимира Путина будет еще более авторитарен и склонен к авантюрам, рассказала эксперт во время чата на "Главреде".

"У нас поиск преемников любого лидера не прекращается. Это говорит о нашей ментальности — ищем нового спасителя", — отметила собеседница.

По ее словам, россияне не думают, как строить институты, которые бы их избавили от спасителя. "Да, конечно, есть риск, что преемник Путина будет еще более авторитарен и склонен к авантюрам. Все зависит от того, как будут развиваться события, и насколько Россия устала от самодержавия", — добавила политолог.

Ранее специалист по СНГ, старший аналитик американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor Лорен Гудрич выразила мнение, что в РФ система культа личности, которую Владимир Путин построил вокруг себя, начинает становиться проблемой не только для страны, но и для самого политика, заставляя его задуматься о будущих преемниках, глава страны уже выбрал ряд чиновников и проводит им испытания.