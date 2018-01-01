С сайта Навального исчезло расследование об отдыхе на яхте Насти Рыбки с олигархом и вице-премьером

Оппозиционер вынужден был удалить расследование, чтобы восстановить доступ к сайту на территории России.

Алексей Навальный решил удалить со своего сайте расследование Фото: GETTY IMAGES

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный удалил с сайта navalny.com расследование Фонда борьбы с коррупцией о совместном отдыхе олигарха Олега Дерипаски, вице-премьера Сергея Приходько и девушки из агентства эскорт-услуг Насти Рыбки.

Причина заключается в том, что Роскомнадзор заблокировал доступ к данному интернет-ресурсу на территории страны, сообщает Newsru.com.

По информации СМИ, Навальный прокомментировал запрет своего сайта на территории России. Он заявил, что рассматривает несколько выходов из сложившейся ситуации.

"Возможно, мы вынесем всю информацию о Рыбке и обо всем этом расследовании в некое другое место, но совершенно точно мы сделаем так, что еще больше людей в интернете сможет с ней ознакомиться", - отметил политик.

Навальный подчеркнул, сразу после удаления расследования он намерен потребовать от Роскомнадзора разблокировки. По словам оппозиционера, расследование уже посмотрело шесть миллионов человек.

Напомним, ранее российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал видео расследования о заместителе премьер-министра РФ Сергее Приходько, который в Норвегии катался на яхте с олигархом Олегом Дерипаской и женщинами из экскорт-сервиса. Такой отдых оппозиционер назвал взяткой.