"Самая крутая обезьяна в джунглях": скандал с расистской рекламой H&M разрастается

Семья ребенка из скандальной фотографии была вынуждена переехать из-за угроз.

Мать чернокожего ребенка назвали "позором всех афроамериканцев" из-за того, что она не увидела расизма в рекламе.

Шведский бренд одежды H&M обвинили в расизме из-за рекламы детской коллекции одежды. На одном из фото чернокожий мальчик позирует в худи с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях".

Активисты угрожают семье чернокожего мальчика, который снялся в рекламе шведского бренда одежды H&M в толстовке с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях".

Угрозы начали поступать после того, как мама 5-летнего Лиама Манго заявила, что не видит расистского подтекста в фотографии H&M.

"Они считают, что я продалась. Я – позор афроамериканцев и всех чернокожих. Они считают, что я продала сына за деньги", – сказала Терри Манго ВВС, добавив, что уважает мнение других, но надпись на толстовке все равно не считает расистской.

По словам Терри Манго, ее пятилетний сын Лиам не понимает ажиотажа, который вызвала его фотография.

"Он не понимает, что происходит. Ему всего пять лет. Он еще не сталкивался [с расизмом]", - сказала Манго телеканалу ВВС.

Семья была вынуждена покинуть свой дом в Стокгольме и переехать из соображений безопасности.

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Напомним, фото чернокожего мальчика в толстовке с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях" были доступны в британской и шведской версии онлайн-магазина. Это вызвало волну возмущение в сети - многте пользователи сочти такой ход расистским. Присоединились к числу критиков и заявили о разрыве отношений с компанией H&M знаменитости Пи Дидди, Pusha T, G-Eazy и The Weeknd.

H&M уже убрала изображение с сайта и отозвала продажи скандальной толстовки по всему миру.

"Мы глубоко сожалеем, что эта фотография была сделана, и мы также сожалеем, что выпустили этот принт. Поэтому мы убрали изображение толстовки со всех своих каналов коммуникации и в ближайшее время изымем саму вещь из продажи по всему миру", — заявили представители бренда.

Но эти извинения не приняли в ЮАР. Там несколько магазинов H&M подверглись нападению левых радикалов.

Флойд Шивамбу, депутат от партии "Борцы за экономическую свободу" в "Твиттере" назвал происходящее последствиями проявления расизма: "Все разумные люди должны согласиться, что магазинам [H&M] нельзя позволить продолжать работать в Южной Африке".