Северная Корея согласилась на прямые переговоры с Южной

Руководство КНДР решило в ближайшее время не прибегать к помощи посредников ради переговоров со своим соседом.

Руководство Северной Кореи ( КНДР ) согласилось принять участие в переговорах на высшем уровне с представителями Республики Корея (Южная Корея) на следующей неделе.

Такую информацию опубликовали журналисты ВВС.

Предполагается, что встреча состоится 9 января и на ней основное внимание уделят поиску решений, в результате которых северокорейские спортсмены могли поучаствовать в феврале нынешнего года в зимней Олимпиаде в городе Пхенчхан.

Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил США использованием ядерного оружия, а президент Дональд Трамп оперативно ответил на эту угрозу.



