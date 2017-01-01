Северная Корея согласилась на прямые переговоры с Южной

Руководство КНДР решило в ближайшее время не прибегать к помощи посредников ради переговоров со своим соседом.
Такую информацию опубликовали журналисты ВВС.
Предполагается, что встреча состоится 9 января и на ней основное внимание уделят поиску решений, в результате которых северокорейские спортсмены могли поучаствовать в феврале нынешнего года в зимней Олимпиаде в городе Пхенчхан.
Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил США использованием ядерного оружия, а президент Дональд Трамп оперативно ответил на эту угрозу.