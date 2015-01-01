Сирийские повстанцы заморозили переговоры о перемирии

Повстанцы говорят, что соглашение о перемирии нарушают только силы Асада.

Мирные переговоры должны начаться в этом месяце в Астане. Reuters

Сирийские повстанцы обвиняют президента Башара Асада в нарушении прекращения огня и замораживают переговоры об участии в мирной конференции в Казахстане.

Несколько сирийских повстанческих группировок заявили, что строго придерживаются условий перемирия, однако правительственные силы при поддержке иранских союзников многократно нарушали их в пригородах Дамаска - Восточной Гуте и в долине Вади-Барада, сообщает русская служба ВВС.

Повстанцы заявили, что выйдут из соглашения о перемирии, если силы Асада попытаются использовать его, чтобы отбить территории у повстанцев.

Мирные переговоры, как ожидается, должны начаться в этом месяце в Астане.

31 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял составленную Россией резолюцию в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии и начала переговоров Дамаска с оппозицией.

Резолюция призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и повстанцами.

С полуночи 30 декабря соглашение о перемирии вступило в силу.

Как известно, конфликт в Сирии продолжается с 2011 года, когда оппозиция подняла восстание против режима Асада. Позднее на сторону повстанцев стали силы коалиции во главе с США.

Параллельно с действиями оппозиции в западных и северных регионах Сирии, восточные области страны были захвачены боевиками "Исламского государства".

С конца сентября 2015-го в конфликт на стороне Асада вступила Россия.

Турция, хоть и принимала формальное участие в конфликте на стороне коалиции, начала самостоятельное наступление вглубь сирийской территории летом 2016 года.