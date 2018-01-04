Служебный роман. В России в ночном клубе танцует стриптиз супружеская пара: фото

Мужчина и женщина познакомились в одну из очередных рабочих смен.

Фотограф Анастасия Евсинекина запечатлела повседневную жизнь и работы супружеской пары, танцующей стриптиз в одном из ночных клубов города Смоленска (РФ).

"Руслан и Елена вместе восемь лет. Они познакомились на работе - в одном из ночных клубов Смоленска, где танцуют стриптиз Рабочий день начинается в десять часов вечера и заканчивается в три часа ночи. В клубе они на ставках танцоров, в них оплачиваемые отпуска и больничные. В смене несколько стриптизеров - обычно это две девушки и парень, в пятницу и на выходных полный состав", - цитирует автора фотопроекта портал Birdinflight.

"Танцоры работают независимо от количества гостей - даже если посетитель в зале один. Между номерами выступающие читают, играют на смартфоне, спят, иногда курят кальян. После смены, ближе к четырем ночи, Руслан и Елена возвращаются домой. Они ужинают, смотрят сериал, готовят еду на следующий день и около пяти утра идут спать. Из-за графика работы отдыхать получается только в отпуске - неделю-другую пару раз в год", - сказала Евсинекина.

Напомним, ранее в РФ родителои поздравили сына танцем стриптизерши.