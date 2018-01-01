США и Китай перевели торговую войну на новый уровень - Reuters

Сегодня в действие вступили решение США о пошлинах на ряд товаров из Китая - и китайские контрмеры в ответ на этот шаг Штатов.

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В США вступило в силу решение президента США Дональда Трампа облагать 25-процентной пошлиной ряд импортируемых из Китая товаров

Как сообщает Reuters, суммарная стоимость пошлин на товары, угодившие под "раздачу", оценивается в 34 миллиарда долларов.

"Затем будут еще 16 миллиардов долларов через две недели, и затем, как вы знаете, у нас есть 200 миллиардов долларов, которые находятся на рассмотрении, и затем у нас есть 300 миллиардов на рассмотрении (речь идет о пошлинах на эти суммы - ред.", - заявил Трамп.

В свою очередь Пекин уже заявил, что Вашингтон развязал крупнейшую торговую войну в истории, и обвинил Штаты в нарушении правил Всемирной торговой организации. Китайские представители также заявили, что введены в действие контрмеры против американских товаров.

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Ранее стало известно, что Китай намерен ввести ответные пошлины в отношении товаров из США из-за введенной Вашингтоном 25-процентной пошлины на ввоз китайских высокотехнологичных товаров в объеме 50 миллиардов долларов.

Напомним, со 2 апреля 2018 года 128 импортируемых из Соединенных Штатов Америки товаров поставляются на территорию Китая с учетом дополнительной пошлины на ввоз.

Как ранее сообщалось, действия Китая стали контрмерами в отношении США в связи с указом президента Дональда Трампа, согласно которому ряд товаров из Китая будет облагаться чрезмерно высокими пошлинами.

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