США ввели новые санкции против КНДР

Под рестрикции, направленные против Пхеньяна, подпали 20 морских судов, которые ходят под флагом КНДР,

Reuters Соединенные Штаты ввели санкции в отношении граждан Северной Кореи и 13 организаций, из которых четыре зарегистрированы в Китае, а еще девять — в КНДР.

Кроме того, как проинформировало управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США, под рестрикции, направленные против Пхеньяна, подпали 20 морских судов, которые ходят под флагом КНДР, пишет ТАСС.

"Соединенные Штаты продолжают принимать меры в одностороннем и многостороннем порядке с тем, чтобы помешать незаконному спонсированию КНДР своих противоправных ядерной и ракетной программ. Сегодняшние санкции нацелены на лица из третьих стран с давними торговыми связями с Северной Кореей, а также на транспортные сети, которые способствуют получению Пхеньяном прибыли и выполнению им тех или иных операций", —отмечается в документе.

Помимо ограничений против лиц и компаний, вовлеченных в торговлю с КНДР и связанные с ней логистические операции, рестрикции введены в отношении лиц, содействующих отправке за рубеж рабочей силы из КНДР.

"Под санкции подпали в том числе компании, которые торговали с Северной Кореей на суммы в сотни миллионов долларов. Мы также вводим рестрикции против грузовых и транспортных компаний и принадлежащих им судов, которые способствуют торговле Северной Кореи и ее отвлекающим маневрам", — приводит ведомство слова министра финансов Стивена Мнучина.

Одна из компаний КНДР, добавленных США в санкционные списки, работала в том числе в России, а также в Китае, Камбодже и Польше.

Ранее глава США Дональд Трамп предупредил, что Северная Корея очутится в списке спонсоров терроризма