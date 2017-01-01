Стала известна судьба, ожидающая "представительство ДНР" во Франции

Такого рода представительства открылись за последнее время еще в двух европейских странах.

Флаг террористов "ДНР" Korrespondent.net

Во Франции Государственная прокуратура после получения ходатайства Министерства иностранных дел страны запустила процесс отмены регистрации т.н. "Представительского центра" террористической группировки "Донецкая народная республика".

Дело передано на рассмотрение в Высший трибунал страны, сообщает агентство "Укринформ". Заседание по нему назначено Рассмотрение дела назначено на будущий четверг, 11 января.

К слову, такие "представительства" открылись ранее в различных европейских странах, в том числе Чехии и Финляндии. Австрийские правоохранители предупредили попытку октрытия.

В случае с Францией в прокуратуре подготовили все необходимые материалы досудебного следствия и доказательства нарушения "представительством ДНР" законодательства страны и норм международного права.

Напомним, ранее сообщалось о том, что среди российских футбольных хулиганов опознали пособников "ДНР".