Стала известна судьба, ожидающая "представительство ДНР" во Франции

Такого рода представительства открылись за последнее время еще в двух европейских странах.
Во Франции Государственная прокуратура после получения ходатайства Министерства иностранных дел страны запустила процесс отмены регистрации т.н. "Представительского центра" террористической группировки "Донецкая народная республика".
Дело передано на рассмотрение в Высший трибунал страны, сообщает агентство "Укринформ". Заседание по нему назначено Рассмотрение дела назначено на будущий четверг, 11 января.
К слову, такие "представительства" открылись ранее в различных европейских странах, в том числе Чехии и Финляндии. Австрийские правоохранители предупредили попытку октрытия.
В случае с Францией в прокуратуре подготовили все необходимые материалы досудебного следствия и доказательства нарушения "представительством ДНР" законодательства страны и норм международного права.
Напомним, ранее сообщалось о том, что среди российских футбольных хулиганов опознали пособников "ДНР".