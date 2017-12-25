Тоскуют по "совку". В РФ растет число граждан, сожалеющих о распаде СССР — опрос

По мнению половины россиян, распада Советского Союза можно было бы избежать.

В РФ растет число граждан, сожалеющих о распаде СССР norg-norg.livejournal.com

В России доля россиян, которые сожалеют о распаде СССР , достигла максимума с 2009 года и составляет 58%.

Как свидетельствуют данные опроса российского "Левада-центра", не жалеют за распадом СССР четверть респондентов, 16% не смогли ответить на вопрос

Среди тех, кто сожалеет о распаде СССР, 54% расстроены тем, что "разрушена единая экономическая система", треть – тем, что "люди потеряли чувство принадлежности к великой державе", столько же тем, что "возросло взаимное недоверие, жестокость". 25% опрошенных сожалеют о том, что "утрачено чувство, что ты повсюду как дома".

По мнению половины россиян, распада Советского Союза можно было бы избежать, свидетельствует опрос. В том, что он был неизбежен, уверены 29% респондентов.

Согласно прошлогоднему опросу "Левада-центра", более половины россиян сожалели о распаде СССР. Однако лишь 12% респондентов выступили за восстановление Советского Союза в прежнем виде.

Россияне высказались по поводу отношения к другим странам и санкциям Запада.