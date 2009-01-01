Трамп принял присягу президента США и провозгласил инаугурационную речь

Трамп принес присягу на ступенях Капитолия в центре Вашингтона.

Дональд Трамп Reuters

Избранный президент от Республиканской партии Дональд Трамп , который выиграл 8 ноября 2016 года избирательную гонку у своей соперницы от Демократической партии Хиллари Клинтон, принес присягу президента Соединенных Штатов Америки.

45-й президент США Трамп принес присягу на ступенях Капитолия в центре Вашингтона во время официальной церемонии его инаугурации, сообщает УНИАН.

Инаугурация является официальной церемонией передачи власти от президента Барака Обамы, второй срок президентства которого сегодня завершается, к избранному президенту Трампу, который начинает свою службу во главе американского государства.

Присягу Трампа принял председатель Верховного суда США Джон Робертс.

Перед Трампом присягу принес также и избранный вице-президент Майк Пенс.

BREAKING: Donald Trump is sworn in as the 45th President of the United States during a historic transfer of power https://t.co/YpuCylGG79 pic.twitter.com/GEJLwI0q3j — CNN (@CNN) 20 января 2017 г.

В своей инаугурационной речи после принесения присяги президента Трамп заявил, что США во внешней политике будут отстаивать только американские интересы.

"На протяжении многих десятков лет мы обогащали зарубежную промышленность за счет американской промышленности, субсидировали армии других стран, допуская при этом очень печальное опустошение нашей армии. Мы защищали границы других стран, когда отказывались защищать наши собственные. И потратили заграницей триллионы и триллионы долларов в то время, когда американская инфраструктура стала непригодной и испорченной", — подчеркнул Трамп.

"Мы сделали другие страны богатыми, когда богатство, сила и уверенность нашей страны рассеялись над горизонтом. Один за одним заводы закрывались и покидали наши берега даже без единой мысли о миллионах и миллионах американских работников, которых оставили позади", — заявил президент США.

Также он отметил, что американский средний класс был лишен своего богатства, которое "было перераспределено по всему миру".

"Но это прошлое. И теперь мы смотрим только в будущее. Мы собрались здесь сегодня, чтобы принять указ, чтобы быть услышанными в каждом городе, в каждой зарубежной столице, и во всех властных структурах, что с этого дня новое видение будет управлять нашей землей. С этого дня, и это будет только Америка на первом месте, Америка на первом месте. Каждое решение, которое будет касаться торговли, налогов, иммиграции, иностранных дел, будет приниматься в пользу американских работников и американских семей. Мы должны защитить наши границы от разрушительного влияния других стран", — подчеркнул Трамп.

Трамп также заявил, что намерен объединить цивилизованный мир, чтобы стереть исламский терроризм "с лица Земли".

"Мы укрепим все альянсы и сформируем новые, и объединим цивилизованный мир против радикального исламского терроризма, который мы полностью сотрём с лица Земли", — подчеркнул Трамп.

Напомним, ранее были опубликованы расценки на участие в приеме в Вашингтоне в честь инаугурации Трампа.

Видео: @CNN, 112.