Трамп принял присягу президента США и провозгласил инаугурационную речь

Избранный президент от Республиканской партии Дональд Трамп , который выиграл 8 ноября 2016 года избирательную гонку у своей соперницы от Демократической партии Хиллари Клинтон, принес присягу президента Соединенных Штатов Америки.

45-й президент США Трамп принес присягу на ступенях Капитолия в центре Вашингтона во время официальной церемонии его инаугурации, сообщает УНИАН.

Инаугурация является официальной церемонией передачи власти от президента Барака Обамы, второй срок президентства которого сегодня завершается, к избранному президенту Трампу, который начинает свою службу во главе американского государства.

Присягу Трампа принял председатель Верховного суда США Джон Робертс.

Перед Трампом присягу принес также и избранный вице-президент Майк Пенс.

