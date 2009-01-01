Травля и преследование. Известный российский журналист объяснил, почему покинул РФ

В России власть взяла курс на "выдавливание диссидентствующих из страны", считает Бабченко.

Аркадий Бабченко Еспресо ТВ

Известный российский журналист и блогер Аркадий Бабченко принял решение об отъезде в Прагу из-за преследований и травли, санкционированной властями РФ.

Об этом Бабченко написал в своем Facebook.

"Когда мне в третий раз стало известно, что теперь, вот в этот самый момент, принимается решение, что делать уже со мной — заводить дело и окончательно брать, или махнуть рукой на малахольного журналиста и пусть пишет свои постики в Facebook — я, как культурный человек, не стал подвергать людей мукам выбора и решил превентивно покинуть пределы богоспасаемого Отечества", — рассказал он.

"Прага была выбрана случайно. Собственно, даже и не выбрана. Просто добрые люди предложили пустить меня пожить на коврике какое-то время. Это оказалось очень вовремя, и я с радостью принял приглашение", — объяснил журналист.

Он подчеркнул, что не считает свой отъезд эмиграцией.

"Отъезд временный. По крайней мере, я на это надеюсь. Я думаю, что через какое-то время страсти в отношении меня все же утихнут, и я вернусь домой. Я не хочу уезжать", — написал Бабченко.

По его мнению, в России власть взяла курс на "выдавливание диссидентствующих из страны".

"Пару раз намекнут, потом скажут в открытую, потом надавят, ну, а если ты с десятого раза не поймешь, то в итоге, конечно, посадят", — добавил он.

Напомним, ранее Бабченко заявил, что выборов в России больше не будет — будет спецоперация по сохранению власти Путина.