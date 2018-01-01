"Трудно сходить по-большому": США попросили Россию починить туалет на МКС

В туалете заменят "ряд элементов".

Международная космическая станция (МКС) Открытые источники

Национальное управление по аэронаавтике и исслеедованию космиического пространства США ( NASA ) заказало у России ремонт и техническое обслуживание туалета в американском сегменте США Международной космической станции (МКС).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на годовой отчет корпорации, заказ поступил российской Ракетно-космической корпорации "Энергия".

Отмечается, что NASA заказало у России космический туалет еще в 2007 году за $ 19 млн. Теперь в туалете требуется заменить "ряд элементов".

По словам астронавта NASA Пегги Уитсон, в туалете на МКС находится воронка с вентилятором - с его помощью моча засасывается внутрь. Через восемь дней она перерабатывается в воду. Уитсон отмечала, что сходить "по-большому" на станции труднее, так как необходимо "попасть точно в цель" - в маленькое отверстие в контейнере.

Напомним, в июне три члена экипажа МКС на спускаемой капсуле корабля "Союз МС-07" приземлились в казахстанской степи неподалеку от города Жезказган. На Землю вернулись российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. Они провели на станции 168 дней.

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