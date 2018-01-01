У Трампа рассказали о подготовке новых санкций против России

Решение еще не принято, подчеркнул глава экономического совета при президенте США.

В Белом доме рассматривают новые санкции против РФ фото: hvylya.org

Вопрос о введении новых санкций против России рассматривается властями США, вместе с тем окончательное решение не принято.

Как заявил руководитель Национального экономического совета при президенте Лоуренс Кадлоу, замешательства в этом вопросе нет, сообщает Reuters.

"Есть перечень санкций, дополнительный набор рассматривается, но решение еще не принято", — сказал Кадлоу.

Напомним, в материалах для прессы, которые подготовила пресс-служба Белого дома, говорилось о том, что в связи с ситуацией в Сирии США могут ввести новые санкции против России.

Постпред США при ООН Никки Хейли также заявляла о том, что США вскоре объявят о новых санкциях в отношении России.

В то же время по данным The Washington Post, Трамп после консультации с советниками принял решение приостановить введение новых санкций в отношении России.