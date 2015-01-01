Угроза импичмента. Экс-депутат Госдумы объяснил, как "кремлевский компромат" может ударить по Трампу

Трамп провел пресс-конференцию для того, чтобы сгладить возникшие разногласия с обществом и Конгрессом, считает Боровой.

Дональд Трамп Reuters

В случае, если подтвердиться информация о наличии кремлевского компромата на избранного президентом США Дональда Трампа , это может привести к его импичменту.

Об этом сказал российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой в комментарии изданию "Гордон".

"Скандал с кремлевским компроматом создает совершенно новую ситуацию. Если компромат действительно существует и Кремль его может использовать, это делает президента США зависимым от внешних сил, что совершенно недопустимо с точки зрения американцев. Если подтвердится эта информация, может подниматься вопрос об импичменте. Пока это только слухи, фактически. Есть подтверждение лишь от британского независимого эксперта, бывшего сотрудника британских спецслужб. Несколько СМИ уже опубликовали трехстраничное сообщение, но это еще не сам компромат", — подчеркнул он.

По его мнению, Трамп не зря провел пресс-конференцию, а для того, чтобы сгладить возникшие разногласия с обществом и Конгрессом.

"Вчера Трамп достаточно сдержанно говорил, серьезных заявлений не делал. По сути, эта пресс-конференция — его заявление об отсутствии конфликта со спецслужбами и Конгрессом. Он показал, что готов сотрудничать с американскими элитами. То есть постепенно он отходит от стиля одинокого ковбоя. Вообще, пресс-конференция для того и была сделана, чтобы снять возникшую напряженность в отношениях с Конгрессом и гражданами США. А судя по реакции американцев, ему особенно никто не поверил. Заметная часть людей продолжает оценивать его как человека неискреннего", — отметил Боровой.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп опроверг сообщения о якобы попытках России оказать на него давление.