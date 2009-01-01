"Украинская ДРГ в cердце Империи зла". В России на Хеллоуин люди переодевались в Поклонскую

На праздник образ "депутата" нелегитимной Госдумы стал самым хитовым, отметил Березовец.

Наталья Поклонская Скриншот видео с youtube.com

В России самым хитовым символом Хэллоуина стал образ бывшего "прокурора" захваченного Крыма и "депутата" нелегитимной Госдумы

Об этом политтехнолог, сооснователь Украинского института будущего, директор компании Berta Communications Тарас Березовец написал на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, такой факт можно считать особым знаком.

"… самым хитовым символом Хэллоуина в России стал образ крымской "прокурорши" Натальи Поклонской. Это самая успешная украинская ДРГ (диверсионно-разведывательная группа — Ред.) в самом сердце "Империи зла". Наташа, жги", — отметил он.

Ранее российский блогер Александр Тверской сообщил, что в РФ начали продавать футболки, на которых изображен советский диктатор Иосиф Сталин, а под рисунком размещена надпись "Love Russia".