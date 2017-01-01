Украинский водитель на грузовике раздавил в Германии авто с полицейскими. Есть жертвы

Один полицейский скончался на месте, еще двое получили тяжелые травмы. Врачи борятся за жизнь одного из них.

Фото: NRZ

В Северной Рейн-Вестфалии Германии 40-тонный грузовик с украинским водителем за рулем растрощил полицейский автомобиль.

Как сообщает местное издание NRZ, в результате столкновения погибла 23-летняя женщина-полицейский, еще двое полицейских были тяжело травмированы.

Полиция не исключает, что наезд бы совершен умышлено и отмечает, что водитель был в состоянии сильного алкогольного пьнения.

"Пока нельзя утверждать, что водитель совершил наезд случайно или намеренно врезался в машину", - сказал представитель полиции в Менхенгладбахе в четверг. Поэтому сейчас дело расследуется в том числе как подозрение в умышленном убийстве.

Фото: NRZ

Авария произошла в ночь на четверг, 28 декабря, на автобане №61 около города Фирзен, сообщает ZDF. 48-летний украинец, водитель грузовика, не пострадал. Он арестован; сообщается, что в его крови обнаружено более двух промилле алкоголя.

NRZ отмечает, что голландская полиция информировала своих коллег о водителе грузовика, на который обратили внимание из-за его стиля езды. Потому немецкая патрульная машина, включив проблесковые маячки, ждала грузовик на стороне шоссе в направлении Менхенгладбаха. Однако грузовик проигнорировал и проблесковые маячки, и приказы остановиться, и на полной скорости врезался в патрульный автомобиль, протащив его по дороге 200 метров.

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