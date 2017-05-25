В Афинах совершкно покушение на экс-премьера Греции, опубликованы фото и видео

Лукас Пападимос возглавлял правительство Греции с ноября 2011 по май 2012 года.
По предварительной информации, взрыв произошел в его автомобиле в тот момент, когда Пападимос открыл папку, в которой была спрятана бомба, пишет Медуза.
Кроме бывшего премьера, ранены водитель машины и еще один пассажир. Угрозы жизни пострадавших нет.
Лукас Пападимос возглавлял правительство Греции с ноября 2011 по май 2012 года. Ранее он занимал посты председателя Центрального банка Греции и заместителя главы европейского ЦБ.
Пападимос стал премьер-министром во временном коалиционном правительстве Греции, которое было сформировано после начала финансового кризиса в этой стране. Пападимос вел переговоры с международными кредиторами.
Ранее сообщалось, что в Греции полиция обнаружила и обезвредила восемь посылок с бомбами, которые были адресованы чиновникам стран Европейского Союза.
видео: 112 Украина