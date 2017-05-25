В Афинах совершкно покушение на экс-премьера Греции, опубликованы фото и видео

Лукас Пападимос возглавлял правительство Греции с ноября 2011 по май 2012 года.

Лукас Пападимос Reuters

В Афинах совершено покушение на бывшего премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса. Кроме него ранение получили еще два человека.

По предварительной информации, взрыв произошел в его автомобиле в тот момент, когда Пападимос открыл папку, в которой была спрятана бомба, пишет Медуза.

Кроме бывшего премьера, ранены водитель машины и еще один пассажир. Угрозы жизни пострадавших нет.

Лукас Пападимос возглавлял правительство Греции с ноября 2011 по май 2012 года. Ранее он занимал посты председателя Центрального банка Греции и заместителя главы европейского ЦБ.

Пападимос стал премьер-министром во временном коалиционном правительстве Греции, которое было сформировано после начала финансового кризиса в этой стране. Пападимос вел переговоры с международными кредиторами.

Ранее сообщалось, что в Греции полиция обнаружила и обезвредила восемь посылок с бомбами, которые были адресованы чиновникам стран Европейского Союза.

видео: 112 Украина