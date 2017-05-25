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В Афинах совершкно покушение на экс-премьера Греции, опубликованы фото и видео

Сегодня, 19:57
Греция, взрыв, авто, Пападимос < >
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1 / 4 Лукас Пападимос (Reuters)

Лукас Пападимос возглавлял правительство Греции с ноября 2011 по май 2012 года.

Греция, взрыв, авто, Пападимос
Лукас Пападимос Reuters
В Афинах совершено покушение на бывшего премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса. Кроме него ранение получили еще два человека.

По предварительной информации, взрыв произошел в его автомобиле в тот момент, когда Пападимос открыл папку, в которой была спрятана бомба, пишет Медуза.

Кроме бывшего премьера, ранены водитель машины и еще один пассажир. Угрозы жизни пострадавших нет.

Лукас Пападимос возглавлял правительство Греции с ноября 2011 по май 2012 года. Ранее он занимал посты председателя Центрального банка Греции и заместителя главы европейского ЦБ.

Пападимос стал премьер-министром во временном коалиционном правительстве Греции, которое было сформировано после начала финансового кризиса в этой стране. Пападимос вел переговоры с международными кредиторами.

Ранее сообщалось, что в Греции полиция обнаружила и обезвредила восемь посылок с бомбами, которые были адресованы чиновникам стран Европейского Союза.

 видео: 112 Украина 

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