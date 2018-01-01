В британской полиции рассказали о состоянии российского экс-шпиона Скрипаля

В организме бывшего полковника ГРУ и его дочери нашли нервно-паралитический яд.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в коме Фото: Sky News

Отравленный токсическим веществом экс-разведчик России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в коме.

Их состояние не улучшилось. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в полиции.

Правоохранители квалифицировали данное преступление, как покушение на убийство. В Скотланд-Ярде расследуют отравление Скрипаля и его дочери.

Как сообщалось ранее, медицинские и химические свидетельства и последствия для жертв указывают на применение злоумышленниками сложного нервно-паралитического токсина.

Напомним, Скрипаль является экс-офицером российского ГРУ. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали, он получил политическое убежище в Британии.

Как известно, 66-летний Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.