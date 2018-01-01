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В Cirque du Soleil акробат разбился насмерть во время выступления

Сегодня, 22:15

Инцидент произошел в штате Флорида США.

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В знаменитом цирке акробат сорвался из-под купола Фото: Facebook/Cirque du Soleil
В легендарном цирке Cirque du Soleil опытный акробат во время выполнения номера перед публикой сорвался с высоты на арену и разбился насмерть.

Актер выполнял номер из шоу VOLTA во время гастролей цирка в городе Тампа штата Флорида, сообщает Reuters.

От полученных травм 38-летний Янн Арно скончался в местной больнице. До трагического инцидента акробат проработал в знаменитом цирке 15 лет.

Администрация цирка заявляет, что Арно выполнял номер, который не относят к категории особо опасных. Поэтому несчастный случай для его коллег стал настоящим шоком.

Напомним, ранее в Белой Церкви Киевской области во время представления в цирке Circus on Ice бурый медведь напал на зрителей.
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Цирк, акробат, смерть, несчастный случай, США
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