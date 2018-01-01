В Cirque du Soleil акробат разбился насмерть во время выступления

Инцидент произошел в штате Флорида США.
Актер выполнял номер из шоу VOLTA во время гастролей цирка в городе Тампа штата Флорида, сообщает Reuters.
От полученных травм 38-летний Янн Арно скончался в местной больнице. До трагического инцидента акробат проработал в знаменитом цирке 15 лет.
Администрация цирка заявляет, что Арно выполнял номер, который не относят к категории особо опасных. Поэтому несчастный случай для его коллег стал настоящим шоком.
Напомним, ранее в Белой Церкви Киевской области во время представления в цирке Circus on Ice бурый медведь напал на зрителей.