В Cirque du Soleil акробат разбился насмерть во время выступления

Инцидент произошел в штате Флорида США.

В знаменитом цирке акробат сорвался из-под купола Фото: Facebook/Cirque du Soleil

В легендарном цирке Cirque du Soleil опытный акробат во время выполнения номера перед публикой сорвался с высоты на арену и разбился насмерть

Актер выполнял номер из шоу VOLTA во время гастролей цирка в городе Тампа штата Флорида, сообщает Reuters.

От полученных травм 38-летний Янн Арно скончался в местной больнице. До трагического инцидента акробат проработал в знаменитом цирке 15 лет.

Администрация цирка заявляет, что Арно выполнял номер, который не относят к категории особо опасных. Поэтому несчастный случай для его коллег стал настоящим шоком.

Напомним, ранее в Белой Церкви Киевской области во время представления в цирке Circus on Ice бурый медведь напал на зрителей.