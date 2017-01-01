В Госдуме РФ хотят разорвать с Украиной договор о сотрудничестве из-за закона о Донбассе

Предложения связаны с тем, что в законе о реинтеграции Донбасса, принятом Радой, Россию назвали "страной-агрессором".

В комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками предлагают изменить российскую торгово-экономическую политику в отношении Украины.

"Властным структурам РФ надо вести себя с этим государством, Украиной, соответственно. Это могло бы найти отражение и в торговле, и в экономике. Они заигрались в эту "российскую агрессию", всячески навязывая Западу, что, мол, это не внутренний конфликт, а конфликт между двумя государствами, РФ и Украиной, и теперь перенесли это в закон впервые", - заявил глава комитета Леонид Калашников в комментарии Интерфаксу.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк в свою очередь считает, что принятый в Украине закон "взрывает Минские договоренности".

"Данный акт полностью взрывает подписанные Украиной минские договоренности и ставит под угрозу не только законные права и интересы, но и жизнь народа Донбасса", - цитирует Железняка его пресс-служба.

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Парламент Украины в четверг принял президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Россия в законопроекте фигурирует как "страна-агрессор".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".

Напомним, ранее Главред писал о плюсах и минусах принятого по Донбассу закона.

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