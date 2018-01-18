Плюсы и минусы принятого закона по Донбассу

"Законопроект о реинтеграции Донбасса", а точнее законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", наконец проголосован во втором чтении Верховной Радой Украины. Данный документ содержит и положительные моменты, и сомнительные положения, которые вызывают откровенное беспокойство.

Наиболее сомнительным и опасным выглядит то, что данным законом существенно расширяются полномочия украинских спецслужб и президента. На мой взгляд, этот закон "протягивали", чтобы исправить бездействие высших должностных лиц государства в условиях, когда должен был быть применен Закон "Об обороне". Ведь, согласно упомянутому закону, те, кто наделен соответствующими полномочиями, не выполнили многие из своих обязательств и не сделали много из того, что должны были в сложившейся ситуации.

Читайте также: Закон о реинтеграции Донбасса принят. Что это даст Украине?

Также негативом является тот факт, что не прошла поправка об отмене свободной экономической зоны с Крымом. Таким образом, по сути, мы сохраняем коррупционную схему поставок титана на международные рынки, совершенно обходя стороной доходную часть украинского бюджета. Это — очень коррупционный момент.

Положительным моментом данного законопроекта является то, что граждане, которые пострадали вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации, отныне освобождаются от необходимости платить огромные судебные сборы, если хотят подать иск против государства-агрессора.

Отныне Россия хоть как-то признается страной-агрессором. Теперь мы понимаем, что у нас идет не антитеррористическая операция, но что именно — пока не понятно.

Так что "закон о реинтеграции Донбасса" содержит целый ряд положительных моментов, которые обязательно нужно было внедрить. Но, с другой стороны, сохраняются все коммерческие схемы. Особенно меня бесит, что "перемещение товаров" (слова "торговля" нет) между Украиной и оккупированными территориями сохраняется и определяется Генеральным Штабом.

Читайте также: Россия — агрессор, но мы с ней дружим...

Плохо и то, что не определена дата начала оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Крым упоминается в этом законопроекте, но упоминается лишь вскользь. Еще посмотрим, сохранится ли это в окончательном варианте тексте. Поскольку упоминание о Крыме убрали из названия документа — оно осталось только в преамбуле.

Насколько этот закон может быть полезен Украине, если она будет подавать иски в международные суды против страны-агрессора? Думаю, он будет иметь довольно ограниченное значение.

Так что закон — манипулятивный. Его значение, скорее, политическое, нежели прикладное.

Константин Матвиенко, руководитель корпорации стратегического консалтинга "Гардарика", политолог, писатель