Запад откажет Порошенко в поддержке на выборах — СМИ

На выборах в 2019 году президент Петр Порошенко не сможет рассчитывать на поддержку стран Запада, пишет в статье шеф-редактор "Левого берега" Соня Кошкина со ссылкой на источник в АП.

"Между Порошенко и его вторым сроком встанет Запад. Удивительно, но он сам себе это обеспечил. Мы все уже это понимаем, просто пока никто не говорит вслух. Единственное, что радует — альтернативного Петру Алексеевичу кандидата у Запада пока нет", — рассказал источник.

Кроме того, он сообщил Кошкиной, что альтернативой Порошенко могли бы стать директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, музыкант и лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук или актер Владимир Зеленский. "В любом случае, всех их "сбивать" нужно на взлете. Потом поздно будет", — отметил собеседник издания.

При этом он подчеркнул, что стратегии победы на выборах у команды Порошенко нет. Украинский президент не может похвастаться ни экономическим прорывом, ни повышением социальных стандартов, ни прекращением войны на востоке страны. "Единственное, благодаря чему мы можем выиграть, так это то, что он [Порошенко] будет лучшим из худших. Но это — так себе, конечно, вариант", — добавил собеседник Кошкиной.

Порошенко хотел бы, чтобы его избирательный штаб возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, в 2014 году исполнявший обязанности президента страны. Турчинов, по ее сведениям, выдвинул лидеру страны три условия, после выполнения которых он даст свое согласие: продать или передать сыну Алексею кондитерскую корпорацию Roshen; "во всех смыслах оставить в покое "Укроборонпром"; а также наладить работу системы власти как единого целого, во главе которого не стоял бы коррупционный интерес.

Напомним, ранее у Порошенко ответили на критику МВФ по законопроекту об Антикоррупционном суде.