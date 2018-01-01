В Госдуме заговорили о выдаче гражданства России боксеру Усику

В парламенте РФ считают, что украинскому чемпиону выдаст паспорт любая страна.

В России готовы выдать паспорт Усику ТСН

Депутат Государственной Думы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что Россия может выдать гражданство украинскому боксеру-чемпиону в первом тяжелом весе Александру Усику

"Украинские спортсмены всегда пересекались с российскими, например, на тех же тренировочных базах, контакт был и будет всегда, вне зависимости от международных отношений, да и они со временем нормализуются. Пока такого запроса не последовало, преждевременно что-то обсуждать, но, если Усик обратится с просьбой натурализовать его в России — стоит задуматься. Любая страна с удовольствием предоставила бы Александру право на проживание и гражданство", - цитирует Свищева Спорт-Экспресс.

Напомним, Усик дал первую в Украине пресс-конференцию после своей недавней победы в финале Всемирной боксерской суперсерии над российским боксером Муратом Гассиевым. Спортсмен решительно отказался от звания "Героя Украины", которое ранее ему предложил присвоить украинский премьер Владимир Гройсман.

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