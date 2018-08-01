Звание "Герой Украины" для Усика: Боксер выступил с решительным заявлением - видео

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик дал первую в Украине пресс-конференцию после своей недавней победы в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Спортсмен решительно отказался от звания "Героя Украины", которое ранее ему предложил присвоить украинский премьер Владимир Гройсман.

"Не нужно мне ничего давать. Просто не мешайте мне идти тем путем, которым меня ведет Всевышний. Мне не нужны звезды Героя, для части населения Украины я и так герой. У меня есть признание, а звезды у нас и так дают, кому попало. Лучше бы те, кто постоянно кричит по телевизору по любому поводу, вернули в страну мир и подняли пенсии", − сказал боксер.

Усик также заявил о том, что к критике от людей, которым не понравилась то, что спортсмен поехал боксировать в РФ, относится исключительно в юмористическом ключе, а также предложил свое решение вопроса с "хейтерами".

"Я могу выйти на ринг один против всех хейтеров вместе взятых. Один буду биться со всеми недовольными. А украинцам я советую не смотреть телевизор. Они там мелят, что попало. Пусть лучше говорят гадости на меня, чем на кого-то другого. Я не обижаюсь", − заявил Усик.

Напомним, ранее Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, победив в Москве россиянина Мурада Гассиева. Его победа вызвала крайне неоднозначную реакцию среди украинцев, а позднее в Верховной Раде даже потребовали, чтобы спортсмен поделился своим гонораром с украинской армией.