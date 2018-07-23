Усик выступил по поводу стремления властей присвоить ему звание "Герой Украины"

Украинский боксер Александр Усик, новоиспеченный абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 91 килограмм), заявил о том, что власти Украины переоценили его возможности, предложив присвоить ему звание Героя Украины.

Соответствующее мнение спортсмен высказал во время пресс-конференции, прошедшей сразу по прибытии в Киев, сообщает портал "Гордон".

"Я об этом не знаю ничего, я не читал. Не могу вам ничего сказать. Если честно, мне кажется, что они (власти Украины – "Главред") преувеличивают мои возможности", – сказал боксер.

Напомним, ранее Александр Усик одержал победу в Москве над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Звание "Герой Украины" предложил присвоить украинцу премьер Владимир Гройсман. Затем представители команды Гассиева "начали" прощупывать почву по поводу матча-реванша с Усиком.