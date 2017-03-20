В Хорватии за военные преступления арестовали бывшего югославского офицера

Капитана Бороевича подозревают в обстреле хорватского Шибеника в 1991 году

В Хорватии задержали бывшего офицера Югославской народной армии Капитана Чедомира Бороевича.

Его подозревают в обстреле хорватского Шибеника в 1991 году и инкриминируют военные преступления против мирного населения, сообщает Еврпейская правда со ссылкой на Vijesti.

"По подозрению в совершении военных преступлений на пограничном переходе Карашовичи задержан 54-летний Чедомир Бороевич, бывший офицер ЮНА (Югославской народной армии — ред.), а сейчас гражданин Черногории и Хорватии", — говорится в сообщении.

Экс-военный временно задержан до решения суда относительно его дальнейшей судьбы, которое должно быть принято в понедельник 20 марта.

"Чедомир Бороевич капитан боевого корабля бывшей ЮНА в отставке, подозревается, что во время ожесточенных атак ЮНА на Шибеник с 16 по 18 сентября 1991 года, в качестве командира патрульного катера отдавал приказы обстреливать Шибеник без выбора целей, огнем из всего имеющегося оружия, в том числе гражданские объекты и мирных жителей", — говорится в сообщении издание.

Как отмечает slobodnadalmacija, по мнению следствия Бороевич "действовал вопреки Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительного протокола к Женевским конвенциям "О защите жертв международных вооруженных конфликтов".

Напомним, в Черногории арестовали около 20 человек в связи с подозрением в попытке государственного переворота в октябре прошлого года, большинство из них являются сербскими националистами. Также российские националисты планировали покушение на жизнь премьер-министра Черногории Мило Джукановича.

Фото: Vijesti.