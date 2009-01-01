В итальянском отеле, накрытом снежной лавиной, нашли 6 выживших

Пропавшими без вести считаются по меньшей мере 25 человек.

В Италии, в отеле Rigopiano, который накануне накрыла снежная лавина , нашли шесть выживших. Спасатели работают над тем, чтобы освободить их из снежного плена.

Это первые из трех десятков человек, которые числятся пропавшими без вести, пишет русская служба ВВС со ссылкой на Reuters.

По последним данным, подтверждена смерть четырех человек, находившихся в отеле, на который сошла лавина.

Поиски продолжаются два дня. Пропавшими без вести считаются по меньшей мере 25 человек.

Спасатели вручную разгребли тонны снега и камней на месте катастрофы. Дороги, ведущие к месту, где находилась гостиница, по-прежнему блокированы глубоким снегом. Власти предпринимают меры, чтобы расчистить их.

Все они до сих пор находятся под завалами, но при этом могут постоянно контактировать и переговариваться со спасателями.

"Они живы, и мы говорим с ними", — сказал представитель пожарной службы Лука Кари.

Сейчас прилагаются все усилия, чтобы извлечь людей из-под толстого слоя снега и обломков стен здания. Информации о состоянии выживших пока нет.

Как известно, чиновники подтвердили нахождение двух тел, в то время как итальянские СМИ сообщили, что еще два тела обнаружили в течение ночи.